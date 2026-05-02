Detienen a dos menores por agredir y tratar de robar a un putero en Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos menores por, presuntamente, pegar e intentar robar a un hombre que les habría preguntado por lugares para contactar con mujeres prostituidas en el centro de Palma.

La detención ocurrió en la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de la plaza Raimundo Clar, cuando una patrulla fue alertada porque se acababa de agredir a un varón para robarle en el centro de la ciudad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Al llegar al lugar, los agentes vieron a un joven que salía corriendo, al percatarse de la presencia policial, pero rápidamente lo interceptaron y lo retuvieron.

Paralelamente, otra patrulla localizó a la víctima de la agresión y el hombre les reconoció que había preguntado a dos jóvenes dónde podría encontrar mujeres que mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero.

De acuerdo con su relato, estos le respondieron que no tendría dinero y el hombre les mostró que portaba varios billetes. Entonces fue cuando los menores empezaron a agredirle para tratar de robarle, por lo que le provocaron diversas lesiones. El agredido se defendió, los menores huyeron del lugar y la víctima llamó al 091.

Tras conocer lo ocurrido, varios policías nacionales empezaron a realizar varias batidas por la zona para localizar al otro presunto autor de los hechos y, agazapado en un portal, los agentes encontraron a un joven que coincidía con las características que la víctima había facilitado previamente.

Por otra parte, el hombre también reconoció al joven que los policías habían retenido minutos antes como uno de los asaltantes. Por estos motivos, los dos menores fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia.