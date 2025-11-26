Atropello a policías en un control en Capdepera: cazado el último y principal implicado

Control de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al principal implicado en un intento de atropello a policías locales que se vieron obligados a hacer uso de su arma reglamentaria en un control en Capdepera en mayo de este año.

Se trata, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, del conductor de uno de los vehículos y para quien ya se ha decretado el ingreso en prisión.

La investigación se inició en mayo, cuando varios vehículos se dieron a la fuga en distintos controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas fugas se realizaban de forma temeraria, con el consiguiente peligro para la integridad física de los agentes que los ejecutaban.

En uno de ellos, en concreto el efectuado en la localidad de Capdepera, uno de los agentes de Policía Local se vio obligado a hacer uso de su arma reglamentaria, al temer por su integridad física y la de su compañero para evitar ser atropellados.

En un primer momento se logró detener a cuatro personas, quedando pendiente la detención del principal sospechoso, que era la persona que conducía el vehículo implicado en el control donde se efectuaron los disparos y que se encontraba en paradero desconocido, ya identificado y con una orden de detención.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor, el pasado día 24 de noviembre se arrestó al conductor, un joven de 24 años y origen magrebí, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Manacor, se decretó su ingreso en prisión sin fianza y comunicada.

Con dicha detención, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer la totalidad de los ilícitos, dando por finalizada la investigación tras proceder a la detención de un total de cinco personas implicadas en los hechos, los cuales crearon una gran alarma social en los municipios de Capdepera y San Llorenç des Cardassar.