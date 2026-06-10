Detienen una fiesta ilegal en suelo rústico de Sant Antoni con alrededor de 1.000 asistentes

Vehículos aparcados en una zona rústica de Sant Antoni donde se celebraba la fiesta. - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany y la Guardia Civil han intervenido una fiesta ilegal con unas 1.000 personas, que se celebraba en una vivienda ubicada en la zona rústica de Can Mulo, cerca del Camí Vell de Sant Mateu.

Según ha informado el Consistorio, la actuación se ha llevado a cabo tras tener conocimiento de la posible celebración de este evento a través de su publicidad en redes sociales y como consecuencia de diversas quejas vecinales relacionadas con el ruido y por el estacionamiento masivo de vehículos en zonas rústicas próximas al lugar.

En el operativo han participado tres patrullas de la Policía Local de Sant Antoni, acompañadas por el técnico municipal de Actividades del Ayuntamiento, así como tres patrullas de la Guardia Civil.

Según han podido comprobar los agentes, los organizadores habían establecido varios puntos de encuentro desde el que se realizaba un servicio de lanzadera para trasladar a los asistentes hasta la vivienda donde se desarrollaba la fiesta.

A su llegada, los agentes han identificado a la persona que manifestó ser la responsable de la actividad, quien ha permitido el acceso a la propiedad para realizar la correspondiente inspección.

Durante la actuación se ha constatado la existencia de una organización logística propia de un evento de gran afluencia, en la que se incluía personal encargado de controlar los estacionamientos en las inmediaciones, aseos portátiles o grupos electrógenos para el suministro eléctrico. En el interior de la finca se encontraban aproximadamente 1.000 personas, todas ellas portaban pulseras identificativas de acceso.

Asimismo, los agentes han verificado la existencia de varios espacios con diferentes ambientes musicales, numerosas barras de servicio, una zona de restauración, un tiovivo portátil y un área sanitaria compuesta por una ambulancia y una carpa con personal técnico sanitario para la atención de los asistentes.

Como resultado de la inspección, el técnico municipal de Actividades ha levantado acta por presuntas infracciones de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares. Además, se valora la posible comisión de otras infracciones derivadas de la celebración del evento en suelo rústico.

La intervención policial ha motivado la finalización anticipada de la fiesta, que, según la información recabada, tenía previsto prolongarse hasta la tarde-noche. Tras la actuación, los asistentes han abandonado progresivamente el lugar.

La investigación y tramitación administrativa continúan abiertas para determinar la totalidad de las responsabilidades y posibles infracciones derivadas de la organización del evento.