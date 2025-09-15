Detienen a un hombre en Alcúdia tras intentar robar en cuatro establecimientos seguidos en un mismo día

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado en Alcúdia a un varón de 36 años y nacionalidad marroquí por, presuntamente, tratar de robar en un hotel, una tienda, un local de alquiler vehículos y un restaurante en un mismo día.

Los hechos se remontan a la noche del pasado 9 de septiembre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de Pollença circulaba por Alcúdia y recibieron el aviso de que un huésped de un hotel había sorprendido a una persona en su habitación, según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado.

Esta persona estaría sustrayendo las pertenencias del turista, que al observar la puerta de la habitación abierta, descubrió al supuesto autor de los hechos en el interior de la misma mientras forzaba una ventana, por la que finalmente emprendió la huida.

Al llegar los agentes, se entrevistaron con la víctima que les proporciono una descripción de la vestimenta del autor del hecho, así como estatura, corte y color de pelo.

Con datos recogidos, reciben un aviso relacionado con un intento de robo en un establecimiento cercano al hotel donde se encuentran. Al llegar al lugar, la patrulla se entrevista con el perjudicado, que les manifiesta que el autor ha cogido un objeto contundente y ha roto el cristal del establecimiento para acceder al interior. Al percatarse de que había una persona dentro de la tienda, el hombre depuso su actitud y huyó del lugar.

El perjudicado también proporcionó una descripción de la vestimenta, así como la estatura, corte y color de pelo del autor, que corresponde con los datos del primer aviso.

Seguidamente, la patrulla realizó varias batidas por el lugar para ver si encuentraban a esta persona cuando reciben un tercer aviso, en el que se les comunica un intento de robo en un local de vehículos de alquiler del Puerto de Alcudia.

Rápidamente los agentes se personan en el lugar donde se entrevistan con una dotación de Protección Civil de Alcúdia que al parecer fueron requeridos por una persona que había observado como un varón, que coincidía con las vestimentas que buscaba la Guardia Civil, intentaba forzar la entrada al local para acceder al mismo y, al verse sorprendido, emprendió la huida.

Al poco tiempo son nuevamente requeridos, por cuarta vez, por un aviso de robo con fuerza en un conocido restaurante de la zona. Cuando acuden al lugar comprueban junto con el perjudicado que efectivamente han roto una de las ventanas por la que han accedido al restaurante y sustraído en la caja fuerte.

Además, se podía observar que hay abundante sangre, por lo que se intuye que el autor ha tenido que sufrir algún corte cuando accedía al interior del establecimiento.

Este último establecimiento disponía de cámaras de seguridad, que fueron revisadas por los agentes junto con el perjudicado, en las que se observaba que se trata de un delincuente habitual y conocido en la zona por contar con numerosos antecedentes policiales, que llevaba la ropa descrita anteriormente por los otros afectados.

La patrulla, junto con la Policía Local de Alcúdia, dio unas batidas por el lugar para localizar al supuesto autor de los hechos, que finalmente fue localizado cerca del último escenario con un gran corte sangrante en el pie derecho.

Por estos motivos, los guardias civiles avisaron a los sanitarios para que fuera atendido y posteriormente proceder a su detención por cuatro posibles delitos de robo con fuerza.