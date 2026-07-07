Detienen a un hombre por apuñalar a otro que trató de mediar en una pelea en Palma

El detenido, conducido por agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente apuñalar a otro que intentó mediar en una pelea y provocarle cortes por todo el cuerpo.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado 1 de julio, sobre las 21.00 horas, en la terraza de un bar en la calle Indalecio Prieto, en el barrio de Son Gotleu, se inició una pelea y varios testigos trataron de separar a los implicados.

Un cliente que había mediado en la trifulca, sin embargo, recibió la embestida de otro hombre que había intervenido en la pelea. El hombre, de manera agresiva, se dirigió al cliente mediador diciéndole "tú hace días que me miras mal", sacó un cuchillo y comenzó a agredirle.

Mientras tanto, otro joven se sumó a la agresión. Este portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Ambos agresores atacaron a la víctima provocándole cortes en varias partes del cuerpo, sobre todo en el brazo y en la espalda. Rápidamente la gente de alrededor intervino y la víctima aprovechó para refugiarse en el baño del local.

El pasado sábado, sobre las 21.00 horas, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó en la plaza Fra Joan Alcina a uno de los presuntos autores.

Este, al percatarse de la presencia policial huyó, aunque pudo ser interceptado y detenido en la calle Regalo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.