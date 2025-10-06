Detienen al hombre que apuñaló a su pareja en Formentera

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al hombre que supuestamente apuñaló a su pareja este domingo en Formentera.

La víctima, de nacionalidad colombiana y 35 años, permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases y se encuentra estable dentro de la gravedad, según han informado desde el centro hospitalario.

Según el SAMU 061, el suceso ocurrió sobre las 11.32 horas del domingo. La mujer, quien presentaba varias heridas por arma blanca, fue inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 hasta el Hospital Universitario Son Espases.

La pareja de la víctima, un hombre colombiano de 27 años, fue detenido como supuesto autor de la agresión.