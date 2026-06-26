Detienen a un hombre en un barco en Sant Josep por un delito de violencia machista

Agentes de la Policía Local de Sant Josep en el momento de la detención. - POLICÍA LOCAL DE SANT JOSEP

EIVISSA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep ha detenido a un hombre que iba a bordo de una embarcación por, presuntamente, cometer un delito de violencia de género.

Según ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales, este jueves los agentes recibieron un aviso y localizaron el barco donde se estarían produciendo los hechos, para después desplazarse hasta el mismo.

Los tripulantes de otro barco pusieron a la víctima a salvo y los policías detuvieron al agresor. En el operativo participaron otros servicios de emergencias.

Las víctimas de violencia machista pueden llamar las 24 horas del día al teléfono 016 o, en Baleares, al teléfono habilitado por IbDona 900 178 989. En caso de emergencia se puede llamar al 112, el 091 de la Policía Nacional o el 062 de la Guardia Civil.