Detienen a un hombre por entrar a robar tres veces en un mismo centro ocupacional de Palma

Objetos incautados al hombre que entró a robar en un centro ocupacional de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a un varón por, supuestamente, acceder a un centro ocupacional de Palma, hasta en tres ocasiones, para robar diversos objetos de su interior.

La madrugada del pasado martes, el 091 recibió una llamada de una empresa de seguridad de un centro de ocupación social de Palma, en la que informaban que, a través de las cámaras de seguridad, habían observado un varón en el interior y estaba en un aula buscando objetos.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha indicado que rápidamente varias patrullas se desplazaron hasta el centro y, una vez allí, varios agentes saltaron el muro que delimita el recinto. Los policías entraron al centro mientras recibían comunicación directa de la empresa de vigilancia sobre los movimientos del presunto autor.

Tras registrar varias estancias del centro, los policías vieron que una persona sacaba varios objetos al exterior a través de una ventana, entre las que pudieron identificar unas tablets.

Paralelamente, otros agentes se dirigieron hacia el aula señalada donde localizaron a un varón agazapado detrás de una mesa y junto a él una mochila llena de objetos, como bolsas de galletas, bricks de leche, una garrafa de aceite y lo que parecía una llave tipo ganzúa, con la que habría forzado la ventana para acceder al interior del centro.

Finalmente una vez interceptado el varón y confirmada la identidad del mismo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un robo con fuerza.

Traspasadas las actuaciones al Grupo de Robos de la Policía Nacional, estos pudieron comprobar que el detenido era el presunto autor de dos tentativas de robo con fuerza en el mismo centro asistencial a finales del mes de marzo, por lo que también le fueron imputados estos delitos. El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó una orden de alejamiento del centro ocupacional.