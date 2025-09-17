Detienen a un hombre por entrar a robar en una vivienda de Alcúdia y agredir sexualmente a una mujer

Agentes de la Guardia Civil entran al domicilio del autor del robo y agresión en Alcúdia. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 37 años y nacionalidad española por, presuntamente, entrar en la vivienda de una mujer en Alcúdia, robarle, amenazarle y agredirle sexualmente.

Los hechos se remontan a la noche del pasado 30 de agosto, cuando una mujer se encontraba durmiendo en el dormitorio de su vivienda y se despertó al notar que le tocaban la pierna, por lo que se dio cuenta de que había alguien en su habitación, entró en pánico y empezó a gritar pidiendo ayuda.

En un comunicado, el Instituto Armado ha indicado que, ante esta situación, el autor amenazó a la víctima con que guardara silencio o acabaría con su vida hasta que finalmente abandonó la vivienda por una ventana.

Tras el auxilio prestado por la Guardia Civil, la mujer necesitó asistencia médica por los hechos acontecidos, que le ocasionaron una gran conmoción además de presentar signos de agresión en diferentes partes de su cuerpo.

Por todo ello, los guardias civiles del Equipo de la Policía Judicial iniciaron las investigaciones necesarias para la localización del autor.

Una vez identificado, comprobaron que se trataba de un varón con numerosos antecedentes, residente en una vivienda de la misma localidad, donde los agentes procedieron a su detención el pasado 15 de septiembre, por los posibles delitos de robo con violencia e intimidación en vivienda y agresión sexual. Además se recuperaron diferentes objetos que le fueron sustraídos a la víctima.