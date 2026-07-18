Detienen a un hombre en Formentera con diversas cantidades de droga

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FORMENTERA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Formentera ha detenido a una persona por, supuestamente, llevar varias cantidades de droga dispuestas para su venta.

Los hechos tuvieron lugar este viernes por la noche en un servicio ordinario de vigilancia y prevención en es Pujols, según ha informado el Consell de Formentera.

Hacia las 21.45 horas, una patrulla observó al conductor de un ciclomotor que, al ver la presencia policial, intentó eludir el control pero se le acabó dando el alto.

Tras un registrarle, los agentes le encontraron 28 envoltorios con cocaína, más de 30 gramos de marihuana, otros 10 grados de hachís y 485 euros en efectivo.

Por estos motivos, el hombre fue detenido por un posible delito contra la salud pública. El detenido fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para continuar con las diligencias y, posteriormente, ponerlo a disposición judicial.