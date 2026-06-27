Detienen a un hombre en Maó con cerca de un kilo de hachís en su coche, una báscula y dinero en efectivo

Agentes de la Policía Nacional en un control. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Maó por, supuestamente, llevar casi un kilo de hachís en su coche, junto con una báscula de precisión y dinero en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado domingo, cuando una patrulla observó un vehículo estacionado en la vía pública con un individuo en su interior y, al aproximarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a hachís, lo que motivo una inspección más exhaustiva.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que, durante el registro del turismo, los agentes localizaron una mochila en el maletero que contenía una balanza de precisión y una bolsa con una sustancia resinosa color marrón, presumiblemente hachís.

Asimismo, en el interior de la guantera delantera se halló otra placa de la misma sustancia. Tras el pesaje oficial realizado en dependencias policiales, se determinó que la cantidad total de sustancia intervenida asciende a 900 gramos aproximadamente.

Además de la droga y la balanza, los agentes intervinieron alrededor de 350 euros fraccionados en billetes de 50 euros y dos teléfonos móviles.

El vehículo fue trasladado al depósito municipal y el hombre fue detenido por un posible delito contra la salud pública. Tras ser informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten, pasó a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta y las sustancias incautadas han sido remitidas al laboratorio de drogas correspondiente para su análisis y valoración definitiva.