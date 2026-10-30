Detienen a un hombre por la muerte violenta de una mujer en un hospital en Eivissa

Imagen de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su posible implicación en la muerte violenta de una mujer de 64 años en un centro hospitalario de Eivissa el pasado 19 de septiembre.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior, en un primer momento actuaron unidades de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Eivissa que iniciaron las primeras pesquisas.

Las pesquisas pasaron al Grupo de Homicidios de Palma, que se desplazó a la isla pitiusa desde que se conocieron los hechos. El presunto autor ha pasado a disposición judicial mientras los agentes prosiguen con la investigación en una causa que está declarada secreta.

Cabe recordar que personal de centro halló a la mujer sin vida y activó inmediato los protocolos correspondientes y alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En aquel momento, el Área de Salud de Eivissa y Formentera informó de que la mujer estaba ingresada en la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Can Misses.

Según la información facilitada en aquel momento, la paciente había presentado un episodio de marcada agitación, con riesgo para su propia integridad, por lo que siguiendo indicaciones se habían aplicado medidas de contención mecánica y farmacológica.

En una de las visitas de control a esta paciente, alrededor de las 11.00 horas, el personal sanitario localizó a la paciente sin vida en su habitación, por lo que se han activado de inmediato los protocolos correspondientes y se ha alertado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Policía Judicial y científica se ha desplazado al centro hospitalario y se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

El centro puso a disposición de los investigadores todos los elementos y la información necesarios e imágenes de cámaras para contribuir al esclarecimiento de los hechos.