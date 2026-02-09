Detienen a un hombre reincidente por robar en dos comercios de Peguera y Camp de Mar

Agentes de la Guardia Civil frente a unos coches patrulla. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 46 años por, supuestamente, robar en dos establecimientos comerciales de la zona de Peguera y Camp de Mar, después de haber sido detenido en diciembre por hechos similares.

Los agentes de la Benemérita iniciaron las investigaciones tras la interposición de las denuncias de los responsables de los comercios que fueron forzados en las localidades anteriormente mencionadas, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la investigación llevada a cabo, los Guardias Civiles detectaron que el autor de los hechos violentaba los accesos de los locales para sustraer los objetos de valor y venderlos posteriormente.

El pasado jueves arrestaron al presunto autor de los robos con fuerza y durante el operativo los agentes consiguieron recuperar varios de los efectos sustraídos, que ya han sido puestos a disposición de sus legítimos propietarios.

El detenido ya fue arrestado y puesto a disposición judicial el pasado mes de diciembre por hechos similares, cometidos mediante el mismo 'modus operandi'. La Guardia Civil analiza otras denuncias e imágenes, ya que no se descarta que esta persona pudiera estar relacionada con otros robos ocurridos en la zona.