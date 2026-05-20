Detienen a un hombre por violencia de género y le encuentran 27 kilos de hachís en su casa de Bunyola

Paquetes de hachís hallados en el domicilio del detenido en Bunyola. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre por, presuntamente, cometer un delito de violencia de género y en la inspección de su domicilio de Bunyola hallaron 27 kilos de hachís y 33.000 euros en efectivo.

La actuación se desencadenó tras una intervención motivada por un episodio de violencia de género en un domicilio de la locadidad de Palmanyola, hasta donde se desplazaron los agentes y detuvieron a esta persona.

En un comunicado, la Guardia Civil ha indicado que durante las diligencias practicadas por el Área de Investigación de Pont de Inca de la Guardia Civil, localizaron los bloques de hachís y el dinero que supuestamente provendría de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La sustancia estupefaciente intervenida se encontraba ya distribuida en diferentes paquetes, preparados para su almacenamiento y posterior distribución.

Asimismo, los agentes procedieron a la incautación del dinero hallado y otros efectos de interés para la investigación, entre los que destaca un vehículo de alta gama con un valor de mercado que supera los 40.000 euros.

En el dispositivo policial participaron activamente agentes de la Policía Local de Bunyola, que colaboraron de manera estrecha para el correcto desarrollo y éxito de la actuación.

La investigación continúa abierta con el objeto de determinar el alcance total de la actividad delictiva, así como la posible implicación de otras personas en los hechos. El detenido, pasará a disposición de la autoridad judicial competente en los Juzgados de Palma este miércoles por la tarde.