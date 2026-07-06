Detienen a 'El Ico' por apuñalar a un hombre y cortar el pelo a una mujer con un cuchillo en Son Banya

Archivo - Francisco Tomás Fernández Cortés, apodado 'El Ico', en los Juzgados de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por apuñalar y cortar el pelo a una mujer con un cuchillo en el poblado de Son Banya, y que sería, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas, Francisco Fernández Cortés, el hijo de 'La Paca' conocido como 'El Ico', a quien le constaba, además, una orden de alejamiento del poblado.

El arresto se produjo la tarde del pasado domingo el 091 fue alertado de que un varón había apuñalado a otro en Son Banya y que había cortado el pelo con el cuchillo a una mujer, pareja de la víctima.

Al llegar los agentes, se encontraron a una pareja. El hombre estaba malherido, con cortes en la oreja izquierda y una contusión en el ojo. Este indicó que había tenido un incidente con un hombre, que iba acompañado de un familiar, que le apuñaló.

Además, el agresor cogió por las piernas a la mujer y la arrastró hacia él para posteriormente cogerla por los pelos y cortarle varios mechones. Por todo ello, el hombre, víctima de la agresión, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, ya que precisaba de varios puntos de sutura.

Varios testigos afirmaron la misma versión. Un hombre, conocido en el poblado, había atacado con un cuchillo a las víctimas. Posteriormente, explicaron, se marchó al domicilio de un familiar, que se encontraba próximo al lugar.

Los policías nacionales, una vez en la vivienda en cuestión, se entrevistaron con el presunto autor y con el familiar. El primero dijo que les atacaron en el poblado, cuando había ido a comprar droga. Aunque negó a los agentes que había usado un cuchillo, reconoció que el vendedor y él se habrían agredido con barras de hierro.

La patrulla, efectivamente, vio que ambos, varón y familiar, tenían contusiones y heridas leves.

Al consultar las bases de datos policiales, los agentes se percataron de que el presunto autor tenía una orden de alejamiento de Son Banya, que se le había notificado días atrás.

Ante esto, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones y otro de quebrantamiento. Sin embargo, al informarle de que se le iba a detener, el varón trató de escapar. A los pocos metros, los agentes le interceptaron y le trasladaron a dependencias policiales.