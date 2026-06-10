Detienen a un joven por robar un móvil de alta gama en Can Picafort

Agente de la Guardia Civil en un control. - GUARDIA CIVIL

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 18 años por, presuntamente, robar el móvil de alta gama de otra persona en la localidad de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la víctima acudió al Puesto de la Guardia Civil de Santa Margalida para interponer una denuncia tras percatarse de la sustracción de su dispositivo electrónico, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras iniciar las pesquisas necesarias para su localización, los agentes comprobaron al día siguiente que el sistema de geolocalización del terminal emitía señal en una parada de autobús situada en la carretera que une Artà con Alcúdia.

Gracias a la coordinación de los efectivos de la Benemérita, lograron interceptar el vehículo de transporte público a su paso por la localidad de Playa de Muro.

Durante la inspección, los agentes localizaron el teléfono móvil en posesión del joven, que fue detenido por ser el presunto autor de un delito de hurto. El teléfono móvil pudo ser devuelto a su legítima propietaria y el joven detenido fue puesto a disposición judicial en los juzgados de Inca en la mañana de este martes.