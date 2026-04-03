Detienen a un joven por robarle un reloj a un turista al que siguió en el autobús hasta Playa de Palma

Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, quitarle el reloj a un turista anciano al que había seguido en el autobús para volver a su hotel en Playa de Palma.

Los hechos se produjeron el pasado 17 de marzo, cuando una pareja de turistas septuagenarios se encontraba paseando por el centro de Palma y cogieron el autobús con destino a Playa de Palma, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Un joven siguió a la pareja sin que estos se percataran de ello y, cuando llegaron al destino, los turistas se bajaron del autobús para dirigirse al hotel donde se hospedaban. De forma repentina, un joven abordó al turista y le sujetó fuertemente del brazo, hasta que finalmente le arrebató el reloj de alta gama que portaba la víctima.

Tras apoderarse del objeto, el asaltante empujó a la víctima y huyó del lugar. La mujer que acompañaba a la víctima pudo percatarse que el asaltante era un hombre que se encontraba en el autobús.

Las víctimas acudieron al hotel donde solicitaron presencia policial. Más tarde, el hombre a un centro médico debido a las lesiones que sufrió como consecuencia del robo.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y comprobaron que el asaltante había utilizado la Tarjeta Ciudadana de otra persona para acceder al autobús.

Tras numerosas gestiones, los agentes lograron identificar al joven y el pasado martes pudieron localizarle y proceder a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.