Detienen a una pareja con una orden de alejamiento de una zona de Palma por volver para robar a un taxista

Agentes de la Policía Nacional con la mujer detenida. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer que, supuestamente, robaron a un taxista y lo intentaron con otro anciano del Coll d'en Rabassa, cuando ya contaban con una orden de alejamiento de la zona por hechos similares.

La tarde del martes, unos agentes fueron comisionados a esta zona de Palma, por el 091, porque varias personas tenían retenida a una pareja que presuntamente habría cometido estos hechos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a un grupo de personas que retenían a una pareja de conocidos por los agentes por su reincidencia delictiva.

Uno de los requirentes informó a los policías que, momentos antes, la pareja había intentado robar a un anciano que se dirigía hacia su vehículo. Tanto el varón como la mujer se abalanzaron contra él e incluso llegaron a introducirse en el habitáculo del automóvil para robarle.

Al entrevistarse con el afectado, este corroboró los hechos acaecidos, si bien en ese momento no echó nada en falta entre sus pertenencias, aunque fue informado de los trámites a seguir.

Tras esto, a los agentes les informaron que un taxi aparcado en un centro comercial de la zona tenía una ventanilla fracturada y que la pareja retenida, tras romper la ventanilla del piloto y que se lo recriminaran, había intentado abandonar el lugar a la carrera.

Los policías localizaron al dueño del taxi, que manifestó que le habían sustraído unos 150 euros a los que habría que añadir los daños provocados en el vehículo.

Los policías iniciaron las gestiones de identificar a los presuntos autores y, al ser conocidos por su reincidencia en hechos similares en las últimas semanas, se les pudo identificar plenamente, por lo que se procedió a la detención de la pareja como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tentativa de hurto y quebrantamiento de orden de alejamiento.