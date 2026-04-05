Detienen a una pareja en Palma por estafar 6.000 euros al cliente de un banco con un SMS

Un agente del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer que, presuntamente, estafaron 6.000 euros a otro hombre al mandarle un SMS con el que se hacían pasar por su entidad bancaria, técnica denominada como 'smishing'.

La investigación se llevó a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras la denuncia interpuesta por un varón.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que el denunciante alegó que había recibido un SMS de su entidad bancaria, en el que se le alertaba que se había realizado una operación no reconocida y que, por su seguridad, debía hacer una transferencia bancaria inversa por valor de 6.000 euros para no perder ese dinero.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes comprobaron que los 6.000 euros se habían transferido a una cuenta que tenía como titular a un varón, que se comprobó que no sabía leer ni escribir. Con las indagaciones, averiguaron que su mujer era la cabecilla de una trama que se encargaba de la apertura de cuentas bancarias.

Cuando se abría una cuenta, la trama se ponía en marcha para embaucar a personas y que estas transfirieran distintas cantidades. Para ello, les intentaban engañar al convencerles de que sus cuentas habían sufrido movimientos no autorizados y que para no perder el dinero, debían transferirlo a la cuenta que se le aportaba.

Una vez transferida la cantidad solicitada, automáticamente los presuntos autores hacían una nueva transferencia a otra cuenta en Alemania, con la que se trataba de ocultar el rastro del dinero antes de que las victimas se percataran de la estafa. Finalmente, una vez identificada la pareja, los agentes procedieron a la detención de ambos, como posibles autores de un delito de estafa.

Con el objetivo de evitar este tipo de fraude, la Policía Nacional aconseja establecer protocolos de actuación respecto a las transferencias de dinero y un sistema de doble verificación antes de ejecutar órdenes sensibles.

También se deben adoptar medidas de seguridad en las comunicaciones como cautela al abrir cualquier email o SMS, ya que las entidades bancarias no solicitan contraseñas ni trasferencias por SMS.