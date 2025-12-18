Detienen a tres personas por robar la cartera a un joven y amenazarle con pegarle una paliza en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, de origen español, por presuntamente robar la cartera a un joven, amenazar con pegarle una paliza y efectuar pagos con su tarjeta.

Según ha indicado la Jefatura Superior en nota de prensa, sobre las 11.00 horas del pasado lunes, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la sala del 091 para que se trasladaran a la barriada de la Soledad, donde al parecer había un varón que había sido víctima de un robo con violencia y que había localizado a los presuntos autores en el interior de un establecimiento.

A su llegada, los agentes fueron requeridos por un hombre que les informó que horas antes había sido victima del robo de la cartera, extremo que había denunciado, y que los presuntos autores se encontraban en el interior de un bar.

Continuando con sus manifestaciones, el joven informó que sobre las 09.00 horas, cuando se disponía a introducirse en su vehículo, se percató de que se la había caído la cartera del bolsillo.

Al volver sobre sus pasos, la localizó en el suelo y cuando iba a cogerla, una mujer le gritó y le amenazó con expresiones como "como no me des la cartera, te pegaremos una paliza".

La víctima manifestó que la mujer que le profirió las amenazas iba acompañada por dos varones, de los que se valió para amedrentarlo y amenazarlo. El hombre llevaba en la cartera documentación personal, tarjetas de crédito y unos 110 euros en efectivo.

Conocidos los hechos y señalados los presunto autores, los agentes se dirigieron al local donde se encontraban. Allí, la patrulla les solicitó que abandonaran el local y les acompañaran. Una vez en el exterior del establecimiento, y habiendo sido los tres identificados, se les detuvo como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Momentos antes de que los agentes procedieran al traslado de los detenidos, el varón victima de los hechos les informo que, a través de su aplicación bancaria, le habían llegado tres cargos por diversas compras realizadas con su tarjeta de crédito sustraída por valor de unos 100 euros.

Asimismo, el dueño del negocio donde los presuntos autores habían sido localizados informó a los agentes de que la mujer había realizado los pagos con una tarjeta de crédito y que en todo momento estuvo acompañada por los dos varones detenidos. Por ello, también se les imputó un delito de estafa. Finalmente, se procedió al traslado de los presuntos autores hasta dependencias policiales.