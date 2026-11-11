Las dificultades económicas frenan la adhesión a la huelga en Baleares, con un seguimiento medio del 48%

Un local abierto con una pegatina alusiva a la huelga. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general por la vivienda y los salarios dignos se ha situado hasta este mediodía en Baleares alrededor del 48 por ciento de media, situación que los sindicatos, que confían en todo caso en una manifestación masiva, atribuyen, entre otras cuestiones, a las circunstancias económicas de los trabajadores.

A pesar del modesto seguimiento, los secretarios generales de CCOO y UGT en Baleares, José Luis García y Pedro Homar, respectivamente, se han mostrado satisfechos y han calificado la jornada como un éxito y con la confianza puesta en la manifestación de esta tarde, que experan que suponga un punto de inflexión.

"Es verdad que el arranque ha sido tibio, pero hemos detectado un sentimiento de adhesión, cierto que más moral que fáctico, por motivos salariales, y el compromiso de que todo explote en la manifestación de esta tarde", ha afirmado Homar.

García, por su parte, ha expresado su confianza en que la huelga y la manifestación, en contexto electoral, sirvan para que los partidos políticos expliquen cuáles son sus propuestas en políticas de vivienda y cómo las van a trasladar a las comunidades autónomas.

SEGUIMIENTO DESIGUAL

Según han detallado, la huelga ha registrado en el conjunto del archipiélago un seguimiento en torno al 48 por ciento.

En concreto, en transportes el seguimiento se sitúa hasta el mediodía en el 100 por 100 en SFM y TIB, en 80 por ciento en EMT y en 60 por ciento en el aeropuerto.

En educación, según los datos recogidos, la enseñanza pública y privada anota un seguimiento del 50 por ciento. En cuanto a las administraciones, la CAIB registra un 30 por ciento y los ayuntamientos de Palma y Manacor un 30 y un 45 por ciento, respectivamente.

En la administración estatal, Correos, con un 60 por ciento, es el organismo que anota mayor seguimiento, seguido de Sepe, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social (30 por ciento) y la Agencia Tributaria (25 por ciento).