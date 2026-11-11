La jornada de huelga arranca en Baleares con seguimiento desigual y sin incidentes en los primeros piquetes

Piquete informativo en la estación Intermodal. - UGT

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general por la vivienda y los salarios dignos ha arrancado en Baleares con seguimiento desigual y sin incidentes destacables en los primeros piquetes en Emaya, la EMT y el aeropurto de Palma.

El secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha reconicido un arranque "tibio" en cuanto al seguimiento, aunque confía en que los trabajadores --algunos no se suman a los paros por cuestiones económicas-- se sumen a lo largo del día y alcance el punto culminante en la manifestación unitaria de las 18.30 que partirá de la plaza de España.

Homar, al mismo tiempo, ha denunciado los servicios mínimos "abusivos" en algunos casos y, a diferencia de en otros puntos de España, ha alabado el comportamiento "responsable" de la Policía Nacional en los piquetes.

Está previsto que los sindicatos avancen al mediodía los datos de participación.

El secretario general de Políticas Públicas de CCOO, Daniel Cámara, en términos parecidos, ha denunciado igualmente el seguimiento desigual según sectores por los elevados servicios mínimos.

En el sector del transporte, según ha explicado, muchos trabajadores no se han podido sumar a los paros por los servicios mínimos que también ha considerado excesivos.

Cámara ha reconocido que se trata de una huelga compleja y que tiene lugar en Baleares con la principal actividad económica casi paralizada. En todo caso, sí que se percibe, ha añadido, concienciación por parte de los trabajadores, lo que le lleva a pensar que la manifestación de la tarde será un éxito y que servirá para hacer visible el descontento y las reivindicaciones.

A primera hora de la mañana, otro piquete ha cortado momentáneamente la avenida Alexandre Rosselló de Palma.