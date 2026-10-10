La digitalización del Diccionari català-valencià-balear avanza y alcanza en 2026 las 25.500 cédulas

La Institución Francesc de Borja Moll avanza en la digitalización del Diccionari català-valencià-balear. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La digitalización del Diccionari català-valencià-balear continúa avanzando con el objetivo de preservarlo y facilitar la consulta de uno de los fondos documentales más relevantes para el estudio de la lengua catalana.

Durante 2026, el proyecto ha alcanzado las 25.500 cédulas digitalizadas. El Consell de Mallorca ha apoyado esta iniciativa durante los dos últimos años, con una aportación de 30.000 euros este año para financiar la digitalización y transcripción de 10.000 cédulas y su incorporación a la base de datos del cedulario, ha indicado en un comunicado la institución insular.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha visitado la Institución Francesc de Borja Moll para conocer los proyectos que se desarrollan en ella y, especialmente, los trabajos vinculados a la digitalización de este fondo.

La visita coincide con dos efemérides destacadas, por un lado, el centenario de la publicación del primer fascículo del Diccionari català-valencià-balear, en 1926, y, por otro lado, los 125 años de la Lletra de convit (1901), con la que Antoni M. Alcover hizo un llamamiento a la comunidad lingüística catalana para participar en la elaboración de un gran diccionario de la lengua catalana.

Para elaborar el Diccionari català-valencià-balear, que contiene 150.963 entradas, se reunieron más de tres millones de cédulas gracias a la colaboración de unas 3.000 personas.

Este gran proyecto de investigación lingüística fue impulsado y dirigido desde Mallorca por Antoni M. Alcover, Hijo Ilustre del Consell de Mallorca, y Francesc de Borja Moll, nombrado Hijo Adoptivo de Mallorca en el año 2003, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Moll llegó muy joven a Mallorca procedente de Ciutadella para colaborar en el proyecto de Alcover y acabó asumiendo la redacción de las entradas del diccionario, una obra de referencia para el conocimiento de la lengua catalana y de su diversidad dialectal.

El cedulario está formado por las fichas originales que documentaron la recopilación de palabras, expresiones, refranes y usos lingüísticos que sirvieron de base para redactar el diccionario.

La digitalización de estos documentos permite conservar una copia digital y facilitar su consulta, al tiempo que amplía las posibilidades de investigación sobre el patrimonio lingüístico.

Cada cédula digitalizada incorpora la imagen del documento original y se cataloga siguiendo los mismos criterios y campos descriptivos que se utilizan en el Diccionari català-valencià-balear.

Esta metodología permitirá cruzar la información de las dos bases de datos y ofrecer nuevas posibilidades de búsqueda. Así, por ejemplo, una consulta del topónimo Mallorca dentro del campo 'Refrán' podrá mostrar tanto los refranes recopilados en el diccionario como las cédulas originales que hacen referencia a él.

El acceso al cedulario digitalizado se realizará a través de www.dcvb.cat, el portal de la Institución Francesc de Borja Moll que pone a disposición de la ciudadanía el Diccionari català-valencià-balear y diversos recursos relacionados con el legado lingüístico y cultural de Alcover y de Moll.