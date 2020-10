Diputados y Senadores del PP balear critican los PGE "por ser un golpe letal para las Islas"

Prohens: "Los PGE son un hachazo a las clases medias y autónomos al

contemplar 8.000 millones de euros en impuestos"

PALMA DE MALLORCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios nacionales, tanto del Congreso como del Senado, del PP de Balears, Marga Prohens, Miguel Jerez, María Salom, Jordi López y José Vicente Marí han criticado este sábado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "por ser un golpe letal para las islas".

Según ha incidido la diputada del PP por Baleares en el Congreso, Marga Prohens, este sábado en una rueda de prensa telemática, los PGE "son unas cuentas pésimas, sin ningún tipo de previsión para la recuperación económica y porque ya no sólo es que no den respuesta a necesidades de Baleares, sino que se cargan todas las inversiones".

"Pese a que la nuestra es la comunidad autónoma más afectada por la crisis, por no haber hecho Armengol su trabajo, las Baleares son las más castigadas por los presupuestos de Pedro Sánchez", ha hecho hincapié la diputada 'popular'.

Además, Prohens ha argumentado que "los Presupuestos Generales del

Estado son un hachazo a las clases medias y autónomos al contemplar

8.000 millones de euros en impuestos, porque ¿a caso son ricos los

conductores de vehículos diésel, o los usuarios de Banda Ancha, o los

consumidores de bebidas azucaradas, o los que tienen un seguro de

hogar?".

Por su parte, el senador autonómico del PP José Vicente Marí ha denunciado que "los socialistas alejan sistemáticamente a Baleares de la media de inversión territorializada cuando gobiernan. Los PGE de 2021 sitúan a esta comunidad a 84 euros per cápita de la media de inversión cuando los últimos presupuestos del PP la acercaron a 68 euros per cápita de la media".

Además, ha continuado, "lo de los fondos europeos es el timo de la estampita de Sánchez repartiendo dinero que no tiene, como siempre hacen los socialistas. Hay que ser serios y los fondos europeos --que aún no se tienen-- no pueden ser la coartada de los socialistas para

todo".

REFERENCIAS AL REB

Por otro lado, Marí ha apuntado que "Armengol, que se dejó colar un gol por la escuadra con el REB/engaño del pasado año 2019, no puede ahora fingir indignación".

"El PP ya dijo entonces que la presidenta Armengol aceptando el REB/engaño abandonaba la reivindicación histórica de Baleares de situarse en la media de inversión territorializada pues el REB no habla de la media de inversión sino de la media de la media (media de inversión "en los años que se determine") y además se pueden incluir otros factores distintos a la inversión ("cuantas magnitudes o variables sean procedentes")", ha recordado.

Por esto, ha incidido, "en el PP no extraña que la Delegada del Gobierno incluya entre los beneficios de los PGE para 2021 los 2.800 millones de la financiación autonómica como si fuera inversión". "Es una vergüenza pero a ello le habilitó Armengol con su sumisión a Sánchez y Montero dejándose engañar con el REB de 2019", ha añadido.

Con todo, los parlamentarios del PP de Balears en el Congreso y en el Senado han coincidido también en que "los Presupuestos Generales del Estado de Sánchez para 2021 suman un perjuicio más a la política de permanentes perjuicios a los ciudadanos de Baleares de Sánchez".

"Son unos presupuestos que perjudican directamente a Baleares al incrementar la presión fiscal a clases medias con un nuevo sablazo fiscal, al bajar la inversión directa en Turismo respecto de 2018 relegando al principal sector de esta comunidad a mendigar préstamos para subsistir, separando a Baleares aún más de la media de inversión territorializada y situándola en la cola de acceso a las prestaciones por ingreso mínimo vital (IMV), ERTEs y las bonificaciones a fijos-discontinuos", han señalado.

CRITICAS A MÉS Y AL SENADOR VIDAL POR SU "RECURRENTE TEATRILLO"

Por otro lado, los parlamentarios nacionales del PP balear han

denunciado "el recurrente teatrillo de MES y Vidal Matas que ahora se

hacen los ofendidos con los PGE 2021 pero siguen en sus sillas y coches oficiales del Govern como subalternos de Armengol".

"Si quieren de verdad defender a las Islas deberían hacer lo que ya hace un mes les señaló el presidente del PP balear, Biel Company, que es votar a favor del régimen fiscal especial de Baleares que este partido ha presentado en el Senado y convencer a sus socios de que lo voten también a favor y si no lo hacen o no lo quieren hacer, mejor que no cuenten cuentos ni milongas sobre su pretendida defensa de los intereses de Baleares", han concluido.