La dirección de SFM abre una vía de diálogo con el comité de empresa tras la convocatoria de paros parciales

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha abierto una vía de diálogo con el comité de empresa después de que los trabajadores, en asamblea, decidieran convocar paros parciales para demandar mayores medidas de seguridad.

Las dos partes mantendrán una reunión la mañana del próximo miércoles, el mismo día en el que los trabajadores tenían previsto detallar cómo serán las movilizaciones y dar cuenta de las "graves deficiencias" en la red ferroviaria.

El comité de empresa, en un comunicado, ha valorado positivamente el movimiento de la dirección de la empresa y ha adelantado que acudirán al encuentro "con espíritu constructivo pero con la firmeza que exige la situación".