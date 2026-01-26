Los trabajadores de SFM acuerdan convocar paros parciales para demandar mejoras en la seguridad de la red ferroviaria

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han acordado convocar paros parciales para demandar mejoras en la seguridad de la red ferroviaria de la isla.

Lo han decidido en una asamblea celebrada el mediodía de este lunes a raíz de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa de SFM.

Los cerca de 70 trabajadores --de un total de 190-- que han participado en la asamblea han trasladado su apoyo "masivo" a la convocatoria de paros parciales.

El comité de empresa se reunirá el miércoles para dar forma a estas movilizaciones, que comenzarán siendo de baja intensidad con el objetivo de afectar lo menos posible a los usuarios.

Las fuentes consultadas han indicado que lo deseable sería que antes de que pudieran hacerse efectivos esos paros parciales --que podrían empezar diez días después de que se registrara la papeleta en el Tamib-- se alcanzara un acuerdo con el Govern para poner en marcha las mejoras en materia de seguridad demandadas.