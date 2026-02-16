La dirección y los trabajadores de SFM volverán a reunirse este martes con la amenaza de paros en el aire

Reunión entre el comité de empresa y la dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca. - CAIB

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección y el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) afrontarán este martes (11.00 horas) una nueva reunión para abordar posibles mejoras en materia de seguridad con la amenaza de los paros parciales en el aire.

El encuentro, además, llegará un día después de que el Govern presentara el nuevo sistema de seguridad, el denominado Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros y, previsiblemente, estará plenamente operativo en 2029.

En la última reunión, que tuvo lugar el jueves pasado, la dirección de la empresa pública entregó a los trabajadores un documento que presenta el estado de cada una de las 48 medidas que reclama del comité y fija un plazo para su implementación.

La representación legal de los trabajadores, sin embargo, consideró que se trataba de un documento vacío de contenido y lleno de "divagaciones".

El presidente del comité, Ricardo Más, advirtió entonces que si de la próxima reunión --la de este martes-- no salen compromisos concretos, comenzarían las movilizaciones que fueron aprobadas hace semanas por la asamblea.

Este lunes, en declaraciones a Europa Press, ha mantenido su postura. "Hemos adecentado el documento que nos entregaron para ver si podemos encontrar un punto de acuerdo. Si no son capaces de acercarse un poco más a nuestras posturas entenderemos que se están riendo de nosotros, y sería impresentable que no trajeran unos estatutos para la comisión de seguridad en la circulación", ha incidido.

UN "COPILOTO ELECTRÓNICO"

La reunión llegará un día después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, presentara la implantación del ERTSM, que funcionará como un "copiloto electrónico" que supervisará de forma constante la velocidad de los trenes y metros, controlará las frenadas o paradas e intervendrá de forma automática al detectar algún tipo de incidencia.

De esta forma, ha destacado, se reducirá de manera significativa "el riesgo asociado al factor humano" y se garantizará una "comunicación constante entre la vía, los convoyes y los centros de control".

La líder autonómica, preguntada acerca de las negociaciones con los trabajadores, ha reivindicado que esta medida es "un paso de gigante" en materia de seguridad y pondrá a la red ferroviaria de Mallorca "por delante de lo que estaría obligada, a los más altos niveles de exigencia europea".

"Había un sistema de seguridad infradotado, somos conscientes, y el esfuerzo presupuestario de este Ejecutivo en esta materia, de más de 120 millones de euros, no puede estar en entredicho", ha defendido.

Aunque ha aplaudido la medida, Más ha recordado que esta no se encuentra entre el casi medio centenar de propuestas que hace unas semanas entregaron a la dirección de la empresa y que, por lo tanto, discurre "de forma paralela" a sus reivindicaciones.

"Es como si nos dan un tenedor para comer la sopa. Presentan un proyecto del que llevan meses hablando y que venía encaminado de la anterior dirección, pero que tiene poco o nada que ver con nuestras reivindicaciones", ha explicado.

Las principales peticiones del comité de empresa, ha recordado, gira en torno a la mejora de los procedimientos de comunicación, de coordinación y de trazabilidad, así como la corrección de algunos "vicios" en la forma de trabajar que lleva a un mal funcionamiento del servicio.

También, tal y como vienen reclamado desde hace seis años, los trabajadores insisten en la puesta en marcha de una comisión de seguridad en la circulación, que Prohens ha garantizado que se pondrá en marcha próximamente.

Para el presidente del comité de empresa, la presentación del ERTMS no ha sido más que un acto "de cara a la galería" y que el Govern ha pretendido usar como un "apagafuegos" en el marco de las negociaciones.