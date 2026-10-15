El director de IB3 se escuda en que Pilar López es un "personaje público" para revelar que cobra una prestación

Pilar López, en el Parlament. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, se ha escudado este jueves en que Pilar López, la mujer desahuciada de Palma que tuvo que pasar el verano viviendo en un coche, ha dejado de ser un personaje anónimo para ser un "personaje público" para revelar en un informativo que estaba cobrando una prestación pública.

En la comisión de control de IB3 en el Parlament, Codony ha defendido que el ente no ha cometido en este caso ninguna ilegalidad y que sólo se hizo eco de la respuesta del Ayuntamiento de Palma al caso de la mujer desahuciada.

"A día de hoy la protagonista de esta noticia es un personaje público, presente en la actualidad informativa, en nuestra comunidad y en toda España. Ha salido en Cuatro, en Telecinco, en Antena 3, en La 1. Ella ha explicado su situación y ha dejado de ser una persona anónima para entrar dentro del panorama informativo", ha argumentado.

Codony se ha pronunciado de este modo después de que la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió haya criticado que la directora de informativos, Sílvia Pol, revelara en un informativo que la mujer estaba cobrando una prestación.

A juicio de la diputada, el tono empleado por la presentadora, que cerró una pieza llamando la atención sobre el cobro, trataba de "desacreditar a una ciudadana para proteger al PP". "Si alguien critica al PP que mire bien dónde tiene sus datos, que IB3 los difundirá", ha concluido la de MÉS.

Sobre la presencia de López en el pleno del Parlament y la referencia a la prestación, la diputada del PSIB Mercedes Garrido ha alertado de que la información emitida conculcó diferentes principios éticos del periodismo porque la cantidad que se dio es falsa.

Al mismo tiempo, la diputada socialista también ha denunciado que la periodista hizo hincapié en que la presencia de la mujer había "eclipsado el debate", cuando lo que hizo, a su juicio, fue poner en evidencia a la presidenta. "El Consolat se puso en marcha e IB3 hizo lo que hace siempre: rendirse al Consolat y echar por tierra la información y el buen nombre de la cadena".

Codony, en su réplica a Garrido, ha acusado al PSIB de ser ellos los que "hicieron noticia" con su "entrada triunfal" con la mujer de la mano en la Cámara autonómica. La socialista ha acusado a Codony y Pol de revelación de secretos.

COBERTURA ELECTORAL

Por otra parte, Codony ha garantizado este jueves toda la imparcialidad, la pluralidad y el cumplimiento a la ley durante la cobertura de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"¿Qué pasará durante la campaña?", ha preguntado a Codony el diputado socialista Carles Bona en la comisión de control del Parlament al tiempo que ha reclamado un compromiso de que la dirección no influirá en el trabajo de los profesionales.

Recordando que hasta este viernes no se conocerá qué coaliciones y partidos concurrirán a los comicios, Codony ha asegurado que el ente actuará con "toda imparcialidad y pluralidad" y de acuerdo al "pluralismo político y social".

Según ha avanzado, desde la convocatoria del proceso, han empezado trabajar en la planificación de la cobertura electoral para garantizar que todos los criterios estén definidos y se puedan aplicar con rigor.