A disposición judicial un joven por tratar de robar un reloj a un hombre en Puerto Portals

Archivo - Coche de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un joven de 22 años detenido por, presuntamente, intentar robar el reloj de alta gama que llevaba un hombre que paseaba por la calle en Puerto Portals.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 19 de septiembre, cuando la víctima, un varón de 62 años de edad y nacionalidad británica, se encontraba regresando a su domicilio cuando fue abordado por un varón con la intención de sustraerle un reloj de una marca de reconocido prestigio, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras varios minutos de forcejeo, el sospechoso huyó del lugar sin lograr su propósito. Efectivos de la Guardia Civil se dirigieron al lugar y se entrevistaron con la víctima para recabar la máxima información posible. Tras varias batidas por la zona, los agentes no lograron localizar al presunto autor de los hechos.

Al día siguiente, agentes de la Guardia Civil de Calvià patrullaban por esta misma zona y fueron alertados por el vigilante de seguridad de un establecimiento, porque había visto al presunto delincuente.

Los agentes, que se encontraban muy próximos al lugar, procedieron inmediatamente a la identificación y detención del varón como posible autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto ante la autoridad judicial.