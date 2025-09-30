Un dispositivo de Bomberos de Mallorca viaja a Ibiza para reforzar tareas de emergencias por las lluvias torrenciales

Archivo - Bomberos de Mallorca. Recurso. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

Además, ocho bomberos de Palma se desplazan a Ibiza para ayudar en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y tormentas

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de Bomberos de Mallorca viaja este martes a Ibiza para reforzar las tareas de emergencias por las lluvias torrenciales.

Al acto de despedida de este dispositivo ha acudido el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch.

En declaraciones a medios, Bosch ha puesto en valor que "Bomberos de Mallorca, una vez más, siempre que se pide ayuda por parte ya sea de otros servicios de la Península, o, con más motivo, de las islas hermanas, acuden siempre". Pues, tal y como ha explicado, "siempre que se piden voluntarios, los compañeros del servicio de emergencias, en general, y de Bomberos, siempre responden".

De este modo, ya se ha preparado para partir este martes hacia la isla de Ibiza un primer contingente con dos vehículos, que llevarán hasta 11 bombas, "que lógicamente es el dispositivo que más se pedirá ahora en los casos de inundaciones" y también "cuatro efectivos bomberos conductores y dos caporales para empezar a trabajar".

Además, se ha mostrado a disposición de lo que se necesite desde Ibiza y "se pueda, en la medida de lo posible" aportar más, porque, ha recordado, "Mallorca también se encuentra en una época del año complicada con motivo de las lluvias y tormentas".

OCHO BOMBEROS DE PALMA SE DESPLAZAN A IBIZA

Asimismo, ocho bomberos de Palma se desplazan a Ibiza para ayudar en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y tormentas.

Según han informado desde el Ayuntamiento, un equipo formado por ocho voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Palma ha partido este martes hacia Ibiza para sumarse a las tareas de ayuda y control ante las inundaciones que están afectando gravemente la isla, a causa de las fuertes lluvias y tormentas que han caído en las últimas horas.

Para llevar a cabo esta actuación, los profesionales se han desplazado con tres vehículos de intervención, equipados con las herramientas y recursos necesarios para colaborar en rescates y en la retirada del agua acumulada.