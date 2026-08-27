Los dispositivos de las fiestas de Llumaçanes y Sant Climent (Menorca) se saldan con dos detenidos. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos especiales de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana establecidos con motivo de las celebraciones de las fiestas patronales de Sant Gaietà de Llucmaçanes y de Sant Climent, en Menorca, se han saldado con dos detenidos.

El operativo policial, orientado a garantizar el normal desarrollo de los festejos, se ha saldado con la detención de dos personas, la identificación de más de un centenar y la tramitación de más de 30 actas de sanción, por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.

El reforzado despliegue policial de agentes uniformados y de paisano permitió garantizar la seguridad ciudadana y la prevención delictiva durante todo el periodo festivo.

Entre los arrestados figura un hombre que ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública al llevar cuatro gramos aproximadamente de 'cocaína rosa', y otro como presunto autor de un delito de atentado y desobediencia grave a los agentes.

Además, se realizaron un total de nueve filtros preventivos de seguridad en accesos a vías principales, que dieron lugar a más de 30 identificaciones selectivas e inspecciones de vehículos.

En estos operativos se han desplegado más de medio centenar de agentes de la Comisaría Local de Maó.