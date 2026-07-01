Doce centros de Baleares participarán en el programa 'Docents 360' para reforzar el apoyo al profesorado

Educación presenta el programa 'Docents 360' con 12 centros piloto para reforzar el apoyo emocional del profesorado. - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Doce centros educativos de Baleares participarán durante el curso 2026-2027 en el programa piloto 'Docents 360', impulsado por la Conselleria de Educación y Universidades para reforzar el apoyo emocional y la gestión de conflictos del profesorado.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la iniciativa contempla un plan de apoyo emocional al profesorado desarrollado en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib), con el objetivo de prevenir el malestar psicológico y el síndrome de desgaste profesional.

Los 12 centros participantes en esta primera fase serán el CEIP Sant Ferran (Formentera), el CEIP Can Cantó y el IES Xarc (Eivissa). De Menorca participarán el IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior) y el CEIP Sa Graduada (Maó).

Por su parte, en Mallorca participarán los IES Capdepera, Calvià y s'Arenal; el CEIP Porta des Moll (Alcúdia); los IES Josep Sureda i Blanes y Emili Darder (Palma); y el CEIP Sa Indioteria (Palma). El programa se extenderá progresivamente al resto de centros educativos de la comunidad.

El programa incluye la creación de un dispositivo de atención psicológica para el personal docente en cada isla, así como un servicio de atención individual con hasta diez sesiones psicoterapéuticas con profesionales especializados.

Esta medida, que se encuentra implantada en los centros de educación secundaria desde 2024, se extenderá a los centros de primaria el próximo curso.

También prevé el refuerzo de la gestión de conflictos en los centros mediante un convenio con el Instituto de Mediación de Baleares, que permitirá la derivación de casos a procesos de mediación y la intervención de equipos especializados.

Paralelamente, se impulsarán acciones de formación y apoyo para la detección temprana de conflictos, con protocolos, talleres y herramientas dirigidas a equipos directivos y profesorado.

Asimismo, Inspección Educativa incorporará una evaluación intermedia de la función directiva a los dos años del inicio del mandato, que analizará el clima laboral, la cohesión del claustro y la gestión de conflictos, entre otros aspectos, con un informe orientador de seguimiento.

Este miércoles, el conseller de Educación, Antoni Vera, se ha reunido con los equipos directivos de los centros para presentar las actuaciones previstas en el marco de esta iniciativa.