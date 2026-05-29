Una docena de personas exige en Palma mejoras en la enseñanza concertada: "Es un servicio público"

Concentración sindical del FSIE frente a la Delegación del Gobierno en Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una docena de personas se ha concentrado este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Baleares para exigir que la educación concertada se incluya en la nueva ley estatal educativa, que contempla medidas como la reducción de ratios y de carga lectiva, y para reivindicar que la enseñanza concertada "es un servicio público como el resto".

Así lo ha asegurado el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en Baleares, Antoni Sacarés, quien ha explicado que este acto forma parte de una campaña nacional de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y de financiación para la enseñanza concertada.

Los asistentes han mostrado pancartas con lemas como 'Mismo servicio público, mismas condiciones', 'Financiación justa' o 'Reducción de la jornada lectiva'.