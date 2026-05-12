Los docentes a los que se les exima del catalán no podrán participar en concursos de traslado

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los docentes que cubran plazas de muy difícil cobertura en centros educativos de Baleares y se les exima del catalán no podrán participar en concursos de traslado sin que acrediten el conocimiento de la lengua.

Así lo ha apuntado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la sesión de control al Govern en el Paralement al ser preguntado por la enmienda pactada entre PP y Vox para introducir esta medida.

Esta exención se aplicará en plazas de muy difícil cobertura en el proceso de adjudicación, que no serán las mismas plazas que en las oposiciones. En este último caso, ha dicho Vera, se trata de plazas en las que no se han podido constituir los tribunales.

Vera ha defendido la enmienda pactada con Vox ante las críticas de la diputada de MÉS Maria Ramon, quien ha acusado al Govern de impulsar una "castellanización progresiva" de la educación pública. "Miles de personas salen para defender la lengua y ustedes la debilitan en las aulas", ha reprochado.