Donan una ambulancia a una ONG para poder trasladar a niños en Senegal y Gambia

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Quirónsalud Baleares y el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, han donado este jueves en Palma una ambulancia al cirujano pediátrico Carlos Bardají, director de la ONG española Hope and Progress para que la use para el traslado de niños recién operados en Senegal y Gambia, que hasta ahora debían hacerlo en moto.

Según ha informado el Cesag en un comunicado, la historia comenzó a raíz de una pieza periodística publicada en un diario nacional el pasado mes de septiembre cuando un reportaje anunciaba la consecución de una ambulancia año y medio después de la difusión de otro texto donde el cirujano pedía la donación de un vehículo sanitario para poder transportar a menores que su ONG opera en África.

"La periodista le decía que a ver si a partir de este otro reportaje lograba otra ambulancia, y él le contestaba: 'No me digas eso que me explota el corazón'. Me impactó y emocionó tanto que lo trasladé al Cesag y nos pusimos en marcha", ha explicado la coordinadora del Servicio SoliDar del Cesag, Ángeles Durán.

Así, ha explicado que contactaron con el centro sanitario con el que imparten la titulación de Enfermería y en dos meses les confirmaron la disponibilidad del vehículo.

Bardají, exjefe de Cirugía Pediátrica del hospital público de Navarra, ha viajado desde Senegal hasta Mallorca para recibir la ambulancia y ha explicado que, hasta el momento, han operado a 1.565 niños de malformaciones congénitas, tumores y secuelas de accidentes o quemaduras, con anestesia general de forma gratuita. "Esta ambulancia será de extraordinaria utilidad para desplazar a los menores. Muchas gracias, porque el mejor ejercicio para el corazón es agacharse y levantar personas", ha declarado.