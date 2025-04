Dos año de prisión para el acusado de abusar de una adolescente y ofrecerle regalos a cambio de sexo en Palma-. Firma:

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado de abusar de una adolescente y ofrecerle regalos a cambio de sexo en Palma ha aceptado dos años de prisión, que sin embargo no deberá cumplir al habérsele concedido la suspensión de la pena.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad la mañana de este miércoles antes de la celebración del juicio, que estaba previsto que tuviera lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

El acusado ha reconocido la autoría de los hechos y ha aceptado la pena de un año de prisión por un delito de abuso sexual y otro por uno de corrupción de menores.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han dado el visto bueno a la suspensión de la pena privativa de libertad solicitada por el letrado de la defensa, por lo que el hombre no ingresará en prisión.

El magistrado, no obstante, ha recordado que tras la comisión de estos hechos el acusado ha cometido un delito de lesiones en el ámbito familiar y otro de quebrantamiento de condena, por lo que el plazo en el que no podrá volver a delinquir será de cuatro años. Si no es así se podría revocar la suspensión y entrar en la cárcel por estos hechos.

Además de la pena de prisión, el tribunal le ha impuesto una orden de alejamiento de 100 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante el plazo de seis años.

La Fiscalía pedía inicialmente que el hombre fuera condenado a tres años y siete meses de prisión por unos hechos que sucedieron en octubre de 2022 en Palma.

Según expone en su escrito de acusación, la víctima acudió al domicilio del procesado, donde se había dejado olvidado un cargador, situación que el hombre aprovechó para, primero realizarle tocamientos mientras le decía que si quería dinero, un móvil o una moto "ya sabía lo que tenía que hacer".

A pesar de la insistencia del procesado, la menor se dirigió a otra habitación. Más tarde, al verla tumbada en una cama, el procesado le dijo que al verla así sobre la cama "corría peligro". "Voy al baño, cuando salga voy a acostarme contigo", le dijo después, momento en que la joven abandonó la casa.