Dos detenidas por robar la cartera a un turista y agredirle con un paraguas en Peguera

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por robar la cartera a un turista alemán de 75 años y, al ser descubiertas, agredir a la víctima y a su esposa con un paraguas en Peguera, Calvià.

El Instituto Armado ha detallado este martes en un comunicado que los hechos sucedieron la tarde del pasado 18 de septiembre y que las detenidas son dos mujeres de 38 y 41 años procedentes de Europa del Este.

El suceso se originó cuando las sospechosas sustrajeron al descuido la cartera que la víctima llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón, un movimiento del que el turista se percató y por el que al instante empezó a increpar a las dos mujeres. De este modo, logró recuperar su cartera después de que una de ellas la arrojase al suelo.

Tras ser descubiertas, las dos mujeres arremetieron contra el turista y su esposa, lo que inició un enfrentamiento físico en el que las agresoras emplearon sus manos y un paraguas para golpearles. Como consecuencia de la trifulca, los implicados sufrieron heridas sangrantes y arañazos de carácter leve en los brazos y las manos.

La disputa fue observada directamente por un agente de la Guardia Civil que prestaba servicio en las Oficinas del Servicio al Ciudadano Extranjero (SATE) de Peguera, ubicadas en las inmediaciones de donde se produjo el altercado.

El agente intervino de manera inmediata separando a las partes y requiriendo el apoyo de una patrulla del puesto de Calvià para controlar e identificar a todos los involucrados en el incidente.

Tras identificar a las agresoras, las verificaciones policiales permitieron constatar que a una de las detenidas le constaban varias decenas de detenciones anteriores por hechos similares contra el patrimonio.

Por todo ello, fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de hurto y lesiones y han sido puestas a disposición judicial.