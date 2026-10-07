Dos detenidos por abandonar un hotel de Calvià sin abonar más de 500 euros

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por supuestamente abandonar el hotel de Calvià en el que estaban alojados sin abonar la estancia, que superaban los 500 euros.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo, cuando los agentes fueron requeridos por los responsables del establecimiento turístico alertando de que dos clientes habían abandonado las instalaciones de forma precipitada y sin pagar.

Aunque se llevaron todas sus pertenencias, dejaron tras de sí diversos desperfectos en la habitación, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los sospechosos, de nacionalidad británica, fueron interceptados poco después en una parada de autobús situada a más de dos kilómetros de distancia del hotel. No quisieron aportar su documentación original y solo exhibieron fotografías de dudosa calidad en sus móviles.

Los agentes comprobaron que ninguno de los dos figuraba oficialmente en el registro de la reserva. La mujer había suplantado la identidad de la titular legítima ante el personal del hotel durante días para realizar cargos y disfrutar de los servicios del complejo.

Además, se constató que ambos detenidos ya habían protagonizado una estafa idéntica este mismo año en otro hotel de la misma cadena en la provincia de Valencia.

Además, la consulta en la base de datos policiales reveló que sobre ambas personas pesaban varios requerimientos, entre ellos una orden de búsqueda, detención y personación tramitada por la Policía Nacional en Valencia por delitos de estafa y daños. Un juzgado, además, les había prohibido salir del territorio nacional y les había retirado el pasaporte.

Los dos sospechosos fueron detenidos y puestos a diposición judicial como supuestos autores de un delito de estafa.