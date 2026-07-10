Dos detenidos por agredir a un hombre para robarle un anillo y dinero en la estación de tren de Manacor

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Manacor - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer por, supuestamente, haber agredido a otro hombre para robarle un anillo y dinero en la estación de tren de Manacor e intentar huir por una puerta trasera.

El pasado lunes, un varón llamó al 091 porque dos personas le acababan de robar en la estación del tren de Manacor, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Al llegar los agentes y localizar a la víctima, esta les explicó que le acaban de agredir con patadas y puñetazos en la barriga para sustraerle un anillo dorado y dinero en efectivo.

Las patrullas dieron batidas dentro de la estación y encontraron a un hombre y una mujer que encajaban con la descripción que había aportado el agredido. Estos estaban escondidos en un aseo de la instalación y trataron de escapar por una puerta trasera pero fueron interceptados por los policías nacionales.

Al cachearles, los agentes descubrieron que el varón portaba un anillo dorado, como el que se acababan de sustraer al hombre, y el mismo dinero en efectivo que la víctima decía que se le había robado. Por estos motivos, el hombre, que tiene varios antecedentes por hechos similares, y la mujer fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia.