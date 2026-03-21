Dos detenidos por atracar a punta de pistola un local de la calle Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma ha dos hombres por supuestamente atracar con un arma un establecimiento situado en la calle Manacor.

Los hechos ocurrieron en enero cuando, según ha informado la Policía Nacional, el propietario de la tienda estaba cerrando el local y un hombre entró de manera abrupta y le exigió que le diera "todo" a la vez que exhibía un arma de fuego.

La víctima se opuso al agresor y empezaron a forcejear. El propietario sufrió varios golpes en la cabeza y el presunto autor logró huir, ayudado por otro hombre, que también forcejeó con la víctima.

Patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se personaron en el lugar para asistir a la víctima y dar batidas para encontrar a los presuntos autores, pero estos ya habían huido de la zona.

Así, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional asumió la investigación e identificó al hombre que auxilió al primer agresor que había entrado en el local. Por ello, fue detenido por un presunto delito de robo con violencia.

Tras la primera detención, los agentes continuaron con las pesquisas para identificar al asaltante que exhibió el arma y esclarecer los hechos. Finalmente, el presunto autor fue identificado y detenido el pasado martes.