Dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por supuestamente comprar una gran cantidad de botellas de alcohol en el poblado de Son Banya (Palma) a sabiendas de que previamente habían sido robadas.

Fue la madrugada del pasado sábado cuando los agentes dieron el alta a un vehículo en Bendinat (Calvià) en cuyo interior viajaban los dos sospechosos, ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil.

En el coche hallaron gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas y bolsas llenas de bandejas de carne y pescado de distintos supermercados, todo ello valorado en unos 1.300 euros. También encontraron un imán para quitar los precintos de seguridad de las botellas.

Al ser preguntados por la procedencia de todo ello, los hombres manifestaron de forma espontánea que la bebida la habían comprado a un hombre en el poblado de Son Banya por 150 euros. Eran, según explicaron, para celebrar un evento familiar de un amigo suyo.

El escaso precio que habían pagado por las botellas, sumado al historial de antecedentes por hechos similares, hicieron que los agentes determinaran que sabían que estas habían sido robadas.

Los dos hombres de 53 y 43 años y originarios del este de Europa, fueron detenidos como supuestos autores de un delito de receptación. A uno de ellos también se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducir sin carnet.