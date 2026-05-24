Dos detenidos en Eivissa por robar relojes de lujo a turistas a los que ofrecían servicios sexuales

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Un Hombre Por Varios Delitos, Teniendo Que Hacer Uso De La Pistola Eléctrica En Ibiza. - POLICÍA - Archivo

EIVISSA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por supuestamente robar relojes de lujo a turistas a los que ofrecían servicios sexuales.

La investigación policial se remonta a mayo de 2025, cuando una persona denunció el hurto de un reloj de lujo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

A esta se le sumaron otras denuncias similares por hechos ocurridos entre septiembre y abril en zonas de ocio nocturno de la mayor de las Pitiusas.

Los agentes lograron establecer una relación entre todos los robos, puesto que el proceder de los sospechosos siempre era el mismo. Primero, la mujer se acercaba a turistas que se encontraban solos para ofrecerles servicios sexuales.

En ese contexto, aprovechaba para sustraer los relojes mediante engaño o el uso de la fuerza si era necesario. El hombre realizaba labores de vigilancia y trasladaba a su compinche de un lugar a otro.

Fue la mañana del pasado domingo cuando los agentes de la Unidad Delincuencia Especializada y Violenta localizaron a los sospechosos en el aeropuerto de Eivissa justo cuando se disponían a abandonar la isla.

Tanto el hombre como la mujer, ambos de origen peruano, fueron arrestados como supuestos autores de delitos de robo con fuerza, hurto y pertenencia a organización criminal.

Durante el registro de sus pertenencias localizaron tres relojes de alta gama, 1.500 euros en efectivo y diversas prendas que la mujer habría empleado para la comisión de los robos.

Uno de los relojes recuperados ha sido devuelto ya a su legítimo propietario. Otro se encuentra en proceso de devolución, mientras que el tercero parece ser una falsificación.