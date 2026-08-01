Dos detenidos por entrar a robar en una vivienda en Palma aprovechando que el morador estaba hospitalizado

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente entrar a robar en una vivienda en la Vileta aprovechando que el morador se encontraba hospitalizado.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 23.00 horas cuando un vecino denunció que la empresa de seguridad contratada en el domicilio de su padre le había informado que las cámaras habían captado a dos hombres en el interior.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazaron hasta el domicilio y se entrevistaron con el requirente.

Este informó que su padre estaba hospitalizado y que aprovechando su ausencia, dos hombres habían accedido a la vivienda, siendo observados y grabados a través del servicio de vigilancia de la casa.

Paralelamente, una de las patrullas comisionadas observó una moto apoyada en la puerta de acceso a la vivienda, así como una valla de acceso forzada, intuyendo que hubiera sido el lugar de acceso a la morada.

Los agentes accedieron al perímetro de la vivienda y localizaron a uno de los presuntos autores agazapado detrás de una maceta. Esta persona, que llevaba puestos unos guantes blancos en las manos y un casco de moto integral, coincidía con las características de uno de los sospechosos, ha informado la Policía.

Escasos segundos después, los agentes localizaron a un segundo hombre agazapado igualmente detrás de unas zarzas de el jardín exterior de la vivienda, coincidiendo igualmente como el segundo de los presuntos autores observados por las cámaras de vigilancia.

Finalmente los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, de origen español, como supuestos autores de un delito de allanamiento de morada y daños en la vivienda, procediéndose al traslado de ambos hasta dependencias policiales.