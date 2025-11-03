Dos detenidos por robar y agredir a un hombre en su casa, que también fue arrestado por tener marihuana

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a dos hombres por presuntamente robar y agredir a otro en su domicilio, que también fue detenido por tener cerca de 100 plantas de marihuana.

Los dos presuntos asaltantes, de origen español, han sido detenidos por unos hechos ocurridos el pasado 22 de octubre sobre las 17.50 horas en una vivienda de Camp Redó, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Agentes del Grupo de Atracos acudieron al domicilio por un robo y, al llegar, vieron al morador en estado de 'shock', con heridas en las manos y un gran hematoma en un ojo.

El hombre explicó que otros dos habían entrado en su casa y habían tratado de coger 200 euros que la víctima guardaba en su riñonera. Al intentar evitarlo, el hombre recibió varios golpes por parte de los presuntos autores.

Además, la víctima cogió un cuchillo de la cocina para defenderse pero fue esta la que recibió varios cortes en las manos antes de que huyeran los asaltantes.

Tras hablar con el morador, los agentes se dieron cuenta de que una habitación desprendía un fuerte olor a marihuana y, por ello, se desplazaron al domicilio agentes del Grupo II de Estupefacientes. Con autorización judicial, registraron la vivienda y encontraron una plantación de un centenar de plantas y una zona de secado.

Así, después que el hombre fuera atendido en un centro hospitalario, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación del fluido eléctrico.

Sobre el robo, la víctima explicó que los agresores habían acudido junto a otro hombre que le solía comprar marihuana y que habían alegado que también querían comprar sustancia estupefaciente.

Una vez en el domicilio, los presuntos autores golpearon al comprador habitual que les había acompañado y empezaron a agredir al denunciante. Asimismo, añadió que le habían hecho un 'mataleón', que fue lo que le dejó aturdido en la cocina.

El pasado jueves los agentes identificaron y localizaron a los presuntos agresores, que fueron detenidos por un delito de robo con violencia, lesiones y amenazas.