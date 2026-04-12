Dos detenidos por robar el bolso de una trabajadora de un banco y comprar tabaco con su tarjeta en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar el bolso de una trabajadora de un banco y hacer cargos con su tarjeta de crédito en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 09.00 horas cuando la trabajadora estaba abriendo la sucursal, según ha señalado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La víctima explicó que había dejado su bolso en un armario para el personal y que estaba sola en la oficina cuando escuchó el ruido de la apertura de la puerta y vió que el armario estaba abierto y que faltaba su bolso.

Asimismo, la mujer se dirigió hacia la puerta de entrada donde se topó con un hombre que la estuvo entreteniendo con preguntas ininteligibles con la intención de distraerla.

Un trabajador de un local contiguo a la entidad bancaria comunicó a los agentes que había visto a uno de los sospechosos entrar en la sucursal, mientras el otro permanecía en el exterior vigilando. Luego los vio a los dos huir corriendo hacia la plaza de España.

Tras esta información, se comunicó a las patrullas en servicio lo sucedido así como las características de ambos. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó a los presuntos autores, de origen argelino, en el barrio de Son Gotleu.

Al ver a los agentes, uno de los sospechosos tiró al suelo una tarjeta bancaria que había sido robada a la trabajadora. Por otro lado, a uno de ellos se le intervino el móvil de la víctima y varios paquetes de tabaco cerrados.

Paralelamente, la mujer manifestó que le había llegado un mensaje al por movimientos con la tarjeta robada, en concreto, por compras en un estanco del centro de la ciudad.

Los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto y estafa y fueron trasladados hasta dependencias policiales.

El Grupo de Investigación de la Comisaría de Centro de Policía Nacional comprobó que uno de los detenidos fue arrestado el pasado 30 de marzo como presunto autor de varios robos cometidos en el centro de Palma y en el interior de un ferry que cubre la línea Valencia Palma. Por ello, se decretó una orden de alejamiento de Mallorca.