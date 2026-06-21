Dos detenidos por robar en la caseta de aperos de una finca de Palma tras realizar un butrón

Un agente de la Policía Nacional sostiene una de las herramientas empleadas por los sospechosos para realizar el butrón. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar dos bicicletas, una barbacoa y herramientas de jardinería de la caseta de aperos de una finca de Palma tras realizar un butrón.

Fue sobre las 15.00 horas del pasado lunes cuando el 091 recibió una llamada en la que el propietario del inmueble alertaba de que había saltado la alarma y a través de las cámaras de seguridad se observaba a una persona desconocida.

El dueño de la finca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, indicó a los agentes que echaba en falta dos bicicletas, una barbacoa y varias herramientas de jardinería que guardaba en una caseta de aperos.

Desde el pasado mes de mayo, ahondó, había recibido comunicaciones por parte de la empresa de seguridad que tiene contratada en las cuales se le informaba de saltos de la alarma. En una ocasión, añadió, él mismo había observado como la puerta de acceso había sido manipulada.

Los policías, tras realizar una batida por la zona, localizaron un butrón realizado en una de las paredes de la finca por el que los supuestos ladrones habrían accedido a la caseta.

Aunque en ese momento no localizaron a ningún sospechoso, el perjudicado facilitó las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se podía observar a un hombre vestido con una camiseta blanca bastante característica que les llamó la atención.

Escasos minutos después de abandonar la finca recibieron una nueva llamada del dueño de la finca, quien les comunicó que acababa de localizar los objetos sustraídos y a los dos supuestos autores del robo.

Se desplazaron a una finca anexa a la suya, que se encuentra abandonada y ocupada por gente de la zona. Allí, en una pequeña caseta, esperaban dos hombres sentados. Uno de ellos coincidía plenamente con las características físicas y la vestimenta del sospechoso que había sido grabado por las cámaras de vigilancia.

Junto a ellos, la barbacoa, sillas, mesas y herramientas de jardinería que habían sido supuestamente robadas de la caseta de aperos. En el vehículo de los sospechosos localizaron una maza de grandes dimensiones, un bastón de estoque y un espray de autodefensa.

Los dos hombres fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y fueron trasladados a comisaría.