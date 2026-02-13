Dos detenidos por robar en el interior de ocho vehículos en Palma

Coche con la ventana rota forzado por un robo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres como presuntos autores de ocho delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los presuntos autores, de nacionalidad argelina, cometieron los delitos durante enero y febrero en los barrios de Pere Grau y la Soledad. La investigación sigue abierta para conocer si hubo más víctimas.

La Policía detectó que, durante las últimas semanas, se habían incrementado los delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos en la zona de Pere Garau y la Soledad, donde se habían denunciado ocho robos similares.

Así, se descubrió que los presuntos autores fracturaban las ventanillas de los turismos estacionados en la vía pública utilizando una tapa de alcantarilla, ya que se encontraron algunas en el interior de los vehículos o en las proximidades, para robar los objetos del interior del coche.

Según la Policía, uno de los denunciantes llegó a exponer que le habían sustraído una tarjeta bancaria y que habían realizado compras con la misma en diferentes establecimientos.

En total, los ladrones habían robado, gafas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, tablets, un dispositivo móvil, varias piezas de textil y documentación, entre otros objetos.

Tras analizar las denuncias, se identificó a los presuntos autores. A uno de ellos le constaban antecedentes por hechos similares.

CUATRO DETENCIONES EN EL MISMO DÍA

Por otra parte, la Policía ha informado también de la detención el pasado lunes de otras cuatro personas más por ser las presuntas autoras de otros robos con fuerza en el interior de vehículos y algunas de ellas fueron interceptadas durante la comisión del delito, mientras que otras fueron detenidas posteriormente.

Los agresores utilizaban diferentes maneras para robar dentro de los coches, desde el uso de patas de cabra para forzar las puertas hasta diferentes objetos para fracturar alguno de los accesos del vehículo.

Entre los efectos robados, se encontraron diversos objetos desde colonias, textil, hasta dispositivos electrónicos.

A uno de los detenidos se le detuvo tras fracturar, en poco tiempo, cinco coches y fue detenido gracias a la actuación de las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo Operativo de Respuesta fue clave para evitar que el varón abandonara la zona.

30 DETENIDOS POR ROBOS EN 2026

La Policía Nacional ha detenido en 2026 a cerca de 30 presuntos autores de un delito de robo con fuerza y ha puntualizado que uno de los elementos más robados es la baliza v16.

Ante la demanda vecinal y el incremento de sustracciones en interior de vehículos, los agentes están alerta para prevenir este tipo de delitos y se llevan varios dispositivos en las barriadas más afectadas contra estos hechos delictivos.

Este incremento policial se realiza mediante coches o motos rotulados patrullando en diversas zonas de Palma o con la presencia de vehículos camuflados en puntos negros donde suelen predominar este tipo de delitos, así como las investigaciones pertinentes de las comisarías de distrito.