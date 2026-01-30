Dos detenidos por robar varias joyas en una vivienda de la Playa de Palma y forzar motos en Son Gotleu

Varias joyas sustraídas por los dos detenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar varias joyas en una vivienda de la Playa de Palma y, posteriormente, tratar de forzar múltiples motocicletas en el barrio de Son Gotleu.

Fue durante la madrugada del pasado lunes cuando una mujer se percató de que dos personas habían entrado en el interior de su domicilio. Al ser descubiertos, ambos huyeron a la carrera.

La mujer llamó a su nieto para explicarle lo ocurrido y, cuando este se dirigía al encuentro de su abuela, se cruzó con una motocicleta que circulaba en dirección contraria, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El nieto empezó a perseguir a los sospechosos, quienes acabaron sufriendo un accidente y prosiguieron su huída a pie, consiguiendo eludir al familiar de la víctima.

Los agentes de la Policía Nacional descubrieron que la motocicleta en la que iban los supuestos ladrones constaba como sustraída. En el maletero de la misma encontraron dos joyas que pertenecían a la perjudicada.

Horas más tarde, dos patrullas se desplazaron hasta el barrio de Son Gotleu después de ser avisados de que cuatro hombres estaban forzando y tratando de sustraer varias motocicletas.

Entre ellos había dos que encajaban plenamente con la descripción que había facilitado la víctima del primer robo. Trataron de escapar, pero fueron retenidos e identificados.

Tras entrevistarse con los testigos, los agentes accedieron a unos vídeos en los que se observaba a los jóvenes forzando varias motocicletas. Al acercarse a ellas, comprobaron que habían sido manipuladas y se pusieron en contacto con sus propietarios.

Además, los dos sospechosos, de origen argelino, llevaban consigo muchas monedas y billetes pequeños y varias piezas de joyería aparentemente sustraídas. Por todo ello fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza.