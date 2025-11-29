Dos detenidos por robar un vehículo, conducirlo sin carnet, embestir a un agente y tráfico de drogas en Palma

Sustancias estupefacientes y dinero en efectivo fraccionado intervenidos por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, españoles, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tráfico de drogas, atentado contra la autoridad y otro contra la seguridad vial, durante una identificación rutinaria en el barrio del Amanecer de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que sobre las 04.00 horas de del pasado jueves, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de este cuerpo policial, realizando labores de prevención de la delincuencia, observaron a dos chicos en actitud sospechosa en una estación de servicio repostando una motocicleta. Esta presentaba evidentes signos de haber sido sustraída, por lo que procedieron a la identificación de ambos jóvenes.

Los dos individuos, al percatarse de la presencia de las patrullas policiales, se montaron apresuradamente en la motocicleta e intentaron huir del lugar y esquivar la acción policial. Por tal motivo, los agentes trataron de detenerles, haciendo éstos caso omiso a las órdenes de los policías.

Uno de los agentes cogió a uno de los jóvenes, que iba de copiloto, logrando apearlo. Asimismo, otro agente agarró firmemente la motocicleta por un lateral. A la vez, el conductor dio un fuerte acelerón en dirección al agente y le embistió. Ambos cayeron al suelo.

Posteriormente, el agente logró reducir al joven conductor e identificar a ambos. Tras consultar las base de datos policiales, los policías confirmaron que la motocicleta habría sido sustraída el pasado octubre, pudiendo localizar al propietario de la misma.

Paralelamente, los agentes descubrieron que el joven que conducía la motocicleta carecía de permiso de conducir. Además, durante el cacheo, la patrulla encontró que los jóvenes portaban diversas sustancias estupefacientes como marihuana, ketamina, cristal, y 13 pastillas de tusi, todo ello dispuesto para su venta en pequeñas bolsistas, además de dinero en efectivo fraccionado.

Finalmente, se detuvo a los dos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública, atentado a agente de la autoridad, delito de robo con fuerza y otro contra la seguridad vial.