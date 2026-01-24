Dos detenidos por robar a viandantes e intimidarles con botellas de cristal en el centro de Manacor

Agentes de la Policía Nacional junto a un furgón en una imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL
PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de quebrantamiento de medida cautelar, por robar a viandantes usando la violencia y esgrimiendo botellas de cristal, así como por quebrantar una prohibición de aproximarse al núcleo urbano de Manacor.
En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se produjeron el pasado sábado, sobre las 04.45 horas, cuando varias patrullas fueron movilizadas en el centro de Manacor ya que un ciudadano había observado a dos hombres esgrimiendo botellas de cristal para robar a dos varones.
Los agentes se entrevistaron con este ciudadano, quien les indicó que había observado a dos hombres que esgrimían botellas de cristal y que estaban amenazando a dos personas para robarles, añadiendo que ambos individuos habían huido por una calle.
Los agentes se dirigieron entonces al lugar de huida y consiguieron interceptar a uno de los hombres, continuando con la batida para localizar al segundo sospechoso.
En ese intervalo, un grupo de jóvenes requirió a los policías y les indicaron que uno de ellos había sido víctima de un robo con violencia e intimidación cuando estaba acompañado de una mujer.
La víctima indicó que momentos antes le iban siguiendo dos hombres que le amenazaron con una botella y que además uno de ellos le propinó un puñetazo. Entonces se inició una pelea, cayendo con uno de los asaltantes al suelo, momento en que los ladrones le sustrajeron una bandolera que llevaba colgada y huyeron del lugar, añadió.
La mujer corroboró lo manifestado por parte de la víctima, indicando que a ella también le habían pegado un puñetazo. Ambos facilitaron además la descripción de los asaltantes, siendo uno de ellos el que habían interceptado los agentes.
Posteriormente, otra patrulla que se había sumado a la batida localizó al segundo presunto autor escondido entre unos arbustos, logrando interceptarle.
Los agentes detuvieron finalmente a los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los policías pudieron comprobar cómo los detenidos tenían orden de alejamiento del núcleo urbano de Manacor interpuesta por un juzgado de la localidad, por lo que también fueron detenidos por quebrantar dicha medida judicial.